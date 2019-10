Exige Sociedad Civil cubana cese del bloqueo de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – Con una condena enérgica a la política hostil del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, cerró el XVI Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, celebrado en La Habana.

Fermín Quiñones, presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, leyó la declaración final, la cual reafirma que el bloqueo económico, comercial y financiero, constituye la principal limitante al desarrollo del país, e impacta negativamente en la sociedad civil.

El texto destaca la demanda contra el gobierno estadounidense, por el mantenimiento de la política que ha ocasionado considerables daños humanos y económicos al pueblo cubano.

También expresa el rechazo a la aplicación de la Ley Helms-Burton, engendro jurídico de coerción política que perpetúa el clima de hostilidad entre Cuba y Estados Unidos, negándole a la nación caribeña el derecho a la independencia y la autodeterminación.

