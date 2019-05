Exhorta Presidente cubano al trabajo económico integral (+Fotos)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó en Matanzas que en Cuba no hay espacio para el desánimo, hay optimismo, los cubanos no nos vamos a rendir.

Díaz-Canel insistió en atender en el territorio matancero, de forma sistemática, problemas como la vivienda, la producción de alimentos, la industria alimentaria, los programas de reanimación, el incremento de los fondos exportables y la sustitución de importaciones.

El ahorro de recursos, una mejor organización de la cadena puerto economía interna, el ahorro de recursos, proseguir la guerra contra la subversión, y luchar contra el bloqueo de Estados Unidos, fueron otros puntos abordados por el jefe de Estado.

Ante los principales dirigentes políticos, de gobierno y administrativos de Matanzas, Díaz-Canel destacó avances del territorio en distintos sectores, y consideró que la visita aportó experiencias.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy en Matanzas que enfrentar la intentona golpista es otra respuesta del pueblo venezolano como parte de la unidad cívico-militar, y del apoyo a Nicolás Maduro.

Díaz-Canel señaló que esa realidad no la quiere reconocer el gobierno de Estados Unidos, y por eso acude constantemente a decir que el culpable de la situación en Venezuela somos nosotros, y no tienen capacidad para reconocer que también el pueblo bolivariano ha sido fiel a Chávez y a su Revolución.

Es otro golpe para el imperio y para la derecha en Venezuela, enfatizó el mandatario cubano, al resumir la visita gubernamental a Matanzas, con la presencia de Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de Cuba.

El dignatario de la mayor de las Antillas, alertó sobre la situación compleja en la región, y llamó al trabajo económico integral en la isla con una actitud de compromiso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.