Exhorta Machado Ventura a elevar producciones agrícolas

Pinar del Río, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, exhortó este sábado a elevar las producciones agrícolas en Pinar del Río, para asegurar la alimentación del pueblo y la animal, y de ese modo disminuir las importaciones.

En intercambio con productores de los municipios de Mantua y Sandino, enfatizó en que en algunos sitios se pueden aumentar las áreas de siembra y buscar alternativas para el riego de los cultivos.

Machado Ventura insistió también en el empleo de la ciencia y la técnica para incrementar los rendimientos, además de las correctas atenciones culturales y la calidad de la semilla en pos de ese empeño.

Asegurar la alimentación del pueblo y la animal, y buscar alternativas para disminuir las importaciones mediante el aumento de las producciones agrícolas es un llamado reiterado en Pinar del Río y en todo el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.