Exhorta Díaz-Canel a realizar un mejor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al pasar revista a la implementación del Gobierno Electrónico y al desarrollo de la infraestructura y los servicios digitales del país.

Un reporte sobre esta reunión de la periodista Leticia Martínez Hernández señala que con el fin de elevar la eficacia y eficiencia del Gobierno en su gestión y lograr además mayor accesibilidad de los ciudadanos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Cuba encamina sus pasos hacia la implementación del Gobierno Electrónico.

Actualmente la Isla ocupa la posición 131 del ranking de Gobierno Electrónico, de 193 países encuestados, según la Organización de Naciones Unidas. El valor del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de Cuba es 0.35, siendo uno el máximo posible. Para calcular ese número se miden factores como los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano.

La mayor de las Antillas ha diseñado una proyección para el establecimiento y desarrollo del Gobierno Electrónico que incluye cuatro etapas: la presencia en internet; la interacción de la Administración Pública, el Gobierno y la población; la transacción, donde se usen pagos electrónicos en trámites y servicios; y la transformación, que incluye la participación del pueblo en la construcción de las políticas públicas y en la gestión de la administración y el Gobierno.

Sobre esos asuntos en su más reciente chequeo por el Presidente cubano, el mandatario destacó la importancia de esa tarea para el país que, como otras, también precisa de un seguimiento constante, tanto del Ministerio de las Comunicaciones, como de todos los organismos, entidades y administraciones del Poder Popular.

El ministro del sector, Jorge Luis Perdomo Di- Lella, explicó que para diciembre de este año se espera declarar como cumplida la primer etapa de presencia del Gobierno Electrónico, en la cual todos los organismos y gobiernos territoriales tendrán que contar con portales institucionales públicos, bajo el dominio “gob.cu”.

Al respecto, el viceministro primero, Wilfredo González Vidal, acotó que las principales dificultades se concentran hoy en la no existencia en algunos casos de catálogos en línea con los servicios y trámites que ofrece el organismo o entidad; información sobre la planificación de actividades o eventos; y un directorio con correo electrónico y teléfonos de contacto institucionales de directivos y funcionarios.

Entre las insuficiencias de los portales web cubanos,que impactan en su posicionamiento y niveles de rendimiento, mencionó problemas de configuración, disponibilidad y lentitud en la respuesta ante las solicitudes.

González Vidal informó que se trabaja en la distribución de una guía de buenas prácticas para mejorar el posicionamiento y rendimiento de los portales web de gobierno y también los nacionales de forma general.

Durante el encuentro fueron presentadas las experiencias en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las provincias de Artemisa y Mayabeque, sobre todo en esta última con la Unidad de Servicios y Trámites del municipio de Güines, considerada entre los resultados más importantes del experimento que se aplica en la provincia, con un enfoque de ventanilla única que integra 106 servicios y trámites pertenecientes a ocho organismos.

Díaz-Canel consideró indispensable avanzar en la informatización de los registros públicos, con especial énfasis en la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos, popularmente conocida como Oficoda, que cuenta con datos importantes, abarcadores y útiles para otros registros, y sus procesos aún se hacen de manera manual.

La informatización es una de las tareas que la población más agradecerá, argumentó, porque ahorrará trámites, tiempo, intermediarios y costos. Se supone, dijo, que seamos más eficientes, que haya más productividad, más rendimiento y, por tanto, menos gente dedicada al papeleo.

A 666 salas de navegación y 752 áreas públicas con wifi ascienden los servicios de este tipo en el país, cubierto ya en todos sus municipios.

Mientras, las cuentas permanentes de navegación NAUTA alcanzaron la cifra de un millón 785 mil y las de correo electrónico rondan los dos millones 785 mil.

Estos números fueron ofrecidos por el director general de informatización del Mincom, Ernesto Rodríguez Hernández, quien detalló además sobre plataformas de servicios que hoy se encuentran disponibles y con aceptación por el público, como C.U.B.A, en www.redcuba.cu, Blogs “Reflejos”, en www.cubava.cu, con cuatro mil 861 blogs activos, y la Enciclopedia colaborativa “ECURED“, que supera los 185 mil artículos y más de 250 mil visitas diarias.

El directivo reseñó además el trabajo que se ha hecho con el Centro de Aplicaciones para Androide “Apklis”, www.apkalis.cu, que ya cuenta con 917 aplicaciones y se han realizado alrededor de dos millones de descargas.

Sobre la digitalización de la televisión se supo que hasta el momento se han instalado más de 120 transmisores.

La Habana y las cabeceras provinciales ya disfrutan de señal de alta definición; y más de siete millones de habitantes, el 63% de nuestra población, tienen señal de definición estándar.

Al cierre de agosto se habían comercializado más de dos millones de receptores, entre cajas codificadoras y televisores, alrededor de 411 mil antenas y poco más de 10 millones 389 mil metros de cable coaxial.

Además se trabaja en las alternativas para las personas que necesiten de créditos o subsidios con los cuales adquirir esos productos.

