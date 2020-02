Examinó Díaz-Canel marcha del programa educacional en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, evaluó la marcha del programa educacional que se implementa en el país, en una reunión que examinó el Estudio regional comparativo-explicativo que coordina el Laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación.

En la reunión se examinaron propuestas para introducir, de manera gradual, la automática y la robótica en diferentes niveles educativos, tomando las experiencias del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, y varias universidades del país.

Mientras, el parque tecnológico Finca de los Monos prepara los primeros cursos para introducir a los más pequeños en el fascinante mundo de la robótica.

En la jornada, en la que participaron el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, y la integrante del Secretariado Olga Lidia Tapia Iglesias, Díaz-Canel chequeó también los acuerdos del noveno Congreso de la FEU.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.