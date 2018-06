Examinan recuperación de provincias afectadas por lluvias

La Habana, Cuba. – La respuesta a los daños ocasionados por la tormenta subtropical Alberto ha sido rápida y la recuperación en las provincias afectadas avanza, valoró el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una videoconferencia dedicada al tema.

El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, señaló que la cifra de daños totales en la vivienda ha disminuido y que está en proceso de organización el trabajo en el puente sobre el río Zaza, del que ya se tienen construidas sus 18 vigas.

La titular de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, apuntó que se habían creado 127 oficinas de trámites para la atención personalizada a los damnificados en las provincias centrales, donde están las mayores afectaciones.

Se conoció que en Ciego de Ávila se trabaja para restablecer el vial Morón-Turiguanó, en tanto sigue sin poder solucionarse el tramo de ferrocarril que comunica con el poblado de Punta Alegre.

En Sancti Spíritus han sembrado unas 6 mil 700 hectáreas de cultivos varios en un plan emergente, y continúa la cosecha de tabaco y arroz, mientras se recuperan la acuicultura y el acopio de leche.

Luego de las afectaciones ocasionadas por la tormenta Alberto, se conoció que en Villa Clara los embalses están a un 97 por ciento de llenado.

Sobre Cienfuego se detalló la siembra acelerada de cultivos de ciclo corto para incrementar la oferta a la población, y respecto a la bahía aún se evalúa cómo acceder a Punta Ladrillo, con un área de 100 metros cuadrados afectada por las aguas oleosas.

En Matanzas se concluyó un primer informe sobre las inundaciones en la Ciénaga de Zapata, lo cual favorece la adopción de decisiones; y se supo también que la marcha del curso escolar está normalizada en toda la provincia.

A pesar de la persistencia de las lluvias en Artemisa y Mayabeque se confirmó la entrega de las cifras de alimentos comprometidas; y desde Pinar del Río se informó sobre la actual campaña de recolección de tabaco, la cual se estima superior a la de los últimos 12 años.

