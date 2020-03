Examinan en Cuba programas de inversión extranjera, energía y turismo

La Habana, Cuba. – El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, examinó la marcha de los programas de inversión extranjera, del sector energético y del turismo, temas priorizados por el gobierno cubano.

En la primera de las reuniones, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, informó sobre los proyectos con inversión extranjera que se presentarán durante el primer semestre del presente año.

Malmierca subrayó que entre los proyectos priorizados en negociación se han identificado más de 50, con gran impacto en la economía del país, pero que existen obstáculos, como la aplicación de la Ley Helms-Burton.

En ese sentido, el Primer Ministro Manuel Marrero, señaló que a pesar del recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos contra Cuba; el país necesita concretar y ampliar los negocios con inversión extranjera.

