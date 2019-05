Inaugura Ramiro Valdés planta de cemento con bajo carbono

Villa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez inauguró en la Universidad Central de Las Villas una Planta Experimental de Cemento de Bajo Carbono, primera del país que producirá ese tipo de hormigón a pequeña escala.

En su recorrido por esa institución fue informado sobre los beneficios que reportará esa fábrica a las industrias locales de materiales de la construcción, así como al Programa de la Vivienda.

Durante su estancia en Villa Clara el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez visitó también el Poligráfico Enrique Núñez Rodríguez de Santa Clara, sometido a una reconversión tecnológica que mejorará la impresión de periódicos y de otras publicaciones.

En esa entidad villaclareña Valdés Menéndez dialogó con los trabajadores y los instó a velar por la calidad de esa obra, y avanzar según el cronograma constructivo previsto.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, examinó en Cienfuegos la marcha de los prototipos de varios equipos en desarrollo por la rama oleohidráulica en Cuba.

El director de la Empresa Oleohidráulica Cienfuegos, Lixandre Hernández, explicó que para el 30 de mayo, estará lista la prensa móvil para la fabricación de bloques y adoquines de concreto.

Agregó Hernández que para el mes de octubre debe estar concluido el diseño de una retroexcavadora con pala delantera, a fin de promover su fabricación e insertarla en los procesos constructivos.

Valdés Menéndez indicó la posibilidad de agilizar los plazos de conclusión de esos proyectos, y valoró la factibilidad del programa de sostenimiento de brazos hidráulicos, a fin de rehabilitar equipos paralizados con el apoyo de fabricación de piezas y aditamentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.