Exaltan en Santiago de Cuba impronta de Fidel en elecciones

Santiago de Cuba, Cuba.- Integrantes de la Cátedra sobre el pensamiento y la obra de Fidel Castro, de la Universidad de Oriente, exaltaron este jueves, en Santiago de Cuba, la impronta del líder histórico de la Revolución en los procesos electorales cubanos.

Historiadores, juristas y sociólogos de ese órgano académico, valoraron los aportes del líder histórico de la Revolución en el perfeccionamiento de ese ejercicio ciudadano.

Las opiniones de los académicos tuvieron el respaldo de imágenes de archivo que evocan la presencia del Comandante en Jefe en los recorridos por barrios santiagueros, en medio de preparativos para comicios.

Los profesores de la Cátedra sobre el pensamiento y la obra de Fidel Castro resaltaron la estratégica decisión tomada en 1992, con la ley electoral que establecía el voto directo para elegir a los delegados a las Asambleas provinciales y diputados al Parlamento.

