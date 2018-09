Evocan visita de Fidel a Harlem

La intensa agenda de trabajo del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, en Nueva York, incluye varios momentos para evocar la visita hace 58 años de Fidel, cuando participó también en sesiones de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los segmentos de gran simbolismo será el encuentro con líderes religiosos, activistas y vecinos del barrio neoyorquino de Harlem, adonde acudirá para participar en un homenaje al Comandante en Jefe en la Iglesia de Riverside.

El mandatario cubano mantiene conversaciones y encuentros bilaterales con jefes de Estado de otras naciones, participa en foros de alto nivel y recibe a amigos y cubanos residentes en Estados Unidos.

También tiene previsto intervenir en la sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU y en los debates conmemorativos por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

