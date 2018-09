Evocación a Fidel desde la economía

El pensamiento económico de Fidel fue puesto en relieve en la clausura del I Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña, que durante 3 días reunió a expertos de 10 países en el habanero Palacio de Convenciones.

El reconocido economista cubano Osvaldo Martínez tuvo a su cargo la conferencia Fidel y la Economía Mundial, en la que hizo un rápido recorrido por el ideario del líder de la Revolución en esa materia, desde los finales de los años 70.

Martínez detalló el papel de Fidel en la conformación de un bloque regional contra el pago de la deuda externa o la concertación de esfuerzos para derrotar el plan norteamericano de establecer un Área de Libre Comercio para Las Américas.

Los problemas que abordó siguen vigentes y agravados por un sistema económico global explotador y excluyente, subrayó al referirse al pensamiento económico del Comandante.

