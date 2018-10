El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, por unirse a la red social Twitter y fortalecer la lucha contra el imperialismo desde ese campo.

Este miércoles, Díaz-Canel emitió su primer tuit desde Granma, donde pronunció las palabras centrales en el acto por el aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia en Cuba.

De esa forma se convirtió en el primer presidente de nuestro país con presencia en Twitter, y en apenas 24horas suma más de 17 mil seguidores de diversas partes del mundo.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.