Evo Morales evoca triunfo de la Revolución Cubana

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, evocó este domingo el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al cumplirse el aniversario número 59 del histórico hecho, este 1ro. de enero de 2018.

En su cuenta oficial de la red social de Twitter, Morales rememoró las palabras del líder cubano, cuando aquel 1 de enero de 1959 comentó: “Esta vez por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder. Quien tiene que decidir quién debe gobernar es el pueblo y nadie más que el pueblo”

El mandatario de la nación andino amazónica, recordó también en otro tuit que con aquel hecho histórico se produjo la caída del dictador Fulgencio Batista, quien había asumido el poder tras perpetrar un golpe de Estado en 1952.

Refirió, que la derrota del gobierno golpista de Batista se produjo mientras éste disfrutaba de un banquete con allegados y agentes del imperio en víspera de año nuevo, ese 31 de diciembre de 1958.

De tal manera, el Comandante Fidel, inmortal -como refiere en su mensaje-, liberaba a Cuba de las ataduras del imperialismo, junto al guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara y el pueblo revolucionario, continúa Morales.

Igualmente recuerda, que Batista recibió la negación de ingresar a los Estados Unidos -‘sus amos’-, luego de fugarse de Cuba esa madrugada del 1 de enero, por lo que tuvo que ingresar a la República Dominicana del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

‘Así, el fin de año (de 1958) marcó el inicio de una de las revoluciones antimperialistas más importantes de la historia’, sentenció el Presidente boliviano en otro tuit.

Tomado de Prensa Latina

