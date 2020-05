Evitar es mejor que lamentar

La Habana, Cuba. La importancia de implementar correctamente las medidas para prevenir la aparición del dengue, en momentos en que el país libra la batalla contra la COVID- 19 fue analizada en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana encabezado por su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar.

Sobre el tema Torres Iríbar llamó a trabajar con eficiencia, a mantener la higiene en la comunidad, centros laborales y cumplir con las estrategias establecidas, de igual manera que se hace con los casos de COVID.

En la reunión también se evaluó la preparación de los centros de aislamientos destinados a recibir a los viajeros que están llegando al país y que deben permanecer en esos lugares por 14 días.

Otro de los puntos de la cita fue la situación del abasto de agua en los municipios del Este, que debido a la reparación realizada en el Gato se produjo una avería que provocará mayores afectaciones.

