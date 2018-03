Evento de Ciencias Penales concluye después de exitosas jornadas

La Habana, Cuba.- Especialistas de una treintena de países han analizado en La Habana, la situación, los retos y las posibilidades de enfrentar delitos que afectan el desarrollo socioeconómico de las naciones.

La trata de personas, prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas, infracciones económicas y funcionariales, la ciberdelincuencia transnacional, lavado de activos y el crimen ambiental, estuvieron entre los tópicos abordados.

Durante el Encuentro Internacional de Ciencias Penales, con sede en el Palacio de Convenciones, fue recurrente la necesidad de fortalecer el control del Estado, en aras de mejorar la gestión pública y prevenir manifestaciones de corrupción.

La cita fue espacio para desarrollar el foro Iberoamericano de Ministerios de Justicia, donde se abogó por estrechar vínculos en aras de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica ciudadana.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.