Evaluar problemas y aportar soluciones en Granma (+Fotos)

Por: Angélica Paredes López

Bayamo.- Diez meses después de la primera visita gubernamental realizada a Granma, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Consejo de Ministros regresan a esta provincia para recorrer centros de interés económico y social, conectar la gestión del gobierno nacional con el territorio, intercambiar, evaluar problemas y soluciones.

La jornada de este miércoles se inició en el municipio de Jiguaní, en la Empresa de Genética y Cría Manuel Fajardo, considerada una de las más destacadas de su tipo en Cuba.

La Empresa, que cuenta con los mejores rebaños del país de las razas charoláis, cebú y criollo, tiene la finalidad de producir y comercializar animales de alto valor genético, leche, carne y sus derivados para satisfacer las demandas del balance nacional y el turismo.

De su fondo de tierra de más de 19 mil hectáreas, unas 398 se preparan para la siembra de pastos y forrajes, incluyendo la siembra de plantas proteicas como la moringa, morera y tithonia.

Por la eficiencia, los procesos productivos, la capacitación de sus trabajadores, entre otros indicadores claves, se interesó el presidente cubano, quien recorrió el taller integral de maquinarias, la planta procesadora de carne y el laboratorio de transferencia de embriones.

“Una de las cosas que más se nos deterioró en el período especial fue la ganadería, sobre todo la vacuna, porque abandonamos un grupo de prácticas que el propio Comandante en Jefe había hecho sobre el diseño ganadero en Cuba”, subrayó.

En ese sentido, señaló que “hay que hacer un trabajo muy intenso, sobre todo en el tema genético, y en rescatar todo el tema de la inseminación; por lo que es muy importante que las empresas genéticas aporten todas las experiencias que tienen”.

Seguidamente, el presidente cubano visitó el Combinado del Mármol Manuel Hernández Osorio, el mayor combinado industrial de su tipo en Cuba, situado al borde de la carretera central cercano al poblado de Santa Rita.

Perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Mármoles Oriente, este combinado destina sus producciones fundamentalmente al turismo. Sus directivos y trabajadores se empeñan en trabajar con eficiencia para posicionarse con más fuerza en el mercado nacional.

La siguiente parada del recorrido hecho por el presidente Díaz-Canel fue para evaluar el programa de desarrollo Polo Productivo Cautillo, con la mirada puesta en la producción de alimentos, como una prioridad del gobierno.

“Hay que hacer un levantamiento de toda la tierra que hemos dado en usufructo para ver qué impacto está dando, porque con toda la tierra que hemos dado en usufructo es para que tuviéramos más comida”, indicó el presidente.

Díaz-Canel también visitó el Centro Local de producción de materiales de la construcción, otro de los objetivos claves del gobierno en el territorio granmense.

Bloques, mosaicos, vigas, entre otros productos, son vitales en el empeño de construir viviendas en los territorios con las producciones locales, una prioridad también en la gestión del gobierno nacional.

Esta es una meta posible, pero no se trata solo de recursos materiales. Díaz-Canel ha insistido en el orden, la planificación y el control. La producción local de materiales, el empleo de estrategias propias en cada territorio y el uso adecuado de las técnicas, son pilares esenciales en el empeño del país para responder con soluciones a la problemática de la vivienda.

Y como es habitual en estos recorridos por todo el país, el presidente Díaz-Canel recibió numerosas muestras de simpatía del pueblo. “Estamos contigo, Díaz-Canel”, “Y yo, con ustedes”, respondía el presidente, quien siempre prioriza en su agenda dialogar con la gente, explicar los programas que se desarrollan en el país y sobre todo, transmitir confianza y optimismo.

“Hay que seguir guapeando sin miedo y trabajando con tranquilidad”, dijo el presidente cubano:

¿Cómo resolver los problemas? Esa es la premisa esencial de esta visita a Granma que realiza el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Un pilar estratégico es conectar al gobierno nacional con el papel que desempeña el gobierno local, basado en la dirección de sus cuadros, una gestión más eficiente y un eficaz manejo de los recursos materiales en el territorio.

Escuchar, dialogar, intercambiar, son objetivos de la visita gubernamental a esta provincia, crisol de la nacionalidad cubana.

