Evalúan proyecciones de Oficina del Historiador de La Habana

Encabezado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital evaluó las principales proyecciones de trabajo de la Oficina del Historiador de La Habana, informaron este domingo medios de prensa.

Durante el encuentro se pasó una mirada integral a los resultados y principales proyecciones de trabajo de la institución, precisó el Noticiero Dominical de la Televisión Cubana.

Tras rendir tributo al primer historiador de la ciudad, Emilio Roig, y agradecer al gobierno revolucionario, el historiador de La Habana, Eusebio Leal, enumeró las principales obras que se terminarán en 2020 como museos, galerías, centros culturales, gastronómicos, de estudios y viviendas.

Entre ellas enumeró el colegio de Santa Clara para la formación en oficios de restauración, la tercera etapa del Museo del Automóvil y el Cuartel General del Ejército Libertador, en la Quinta de los Molinos.

Destacó igualmente la labor social de la Oficina, al expresar que no podrá cosechar resultado alguno todo el que intenta hacer un proceso de restauración que prescinda de la cultura y que prescinda del desarrollo social.

También aseguró que las celebraciones por el 500 aniversario de La Habana marcaron un hito en el quehacer de la Oficina del Historiador, pero la obra no se detuvo allí.

Ya no hay que hablar del 500, ahora campaña feroz por el 501, por los compromisos del 501, insistió en presencia también del vicepresidente Salvador Valdés Mesa y del primer ministro Manuel Marrero.

La Habana recibe un millón 200 mil visitantes al año, y un 60 por ciento de ellos son extranjeros.

