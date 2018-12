Evalúan Machado Ventura y Valdés Mesa desarrollo de la zafra

El segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, comprobaron en el central Batalla de las Guásimas, en Camagüey, la marcha de la contienda azucarera.

Machado Ventura destacó la necesidad de perfeccionar cuestiones organizativas de la molienda, para echar por tierra todo lo que incida de forma negativa en el cumplimiento de la producción de azúcar.

También señaló que es importante compartir con la población las oportunidades que tiene el país de salir adelante con el cumplimiento de los planes, e incrementar la capacidad de exportación, cuyos beneficios se ponen en función del pueblo.

Por su parte Jorge Luis Tapia, primer secretario del Partido en Camagüey, explicó que la atención a todos los que participan en la zafra incluye a cada familia y al barrio para que influyan de forma positiva en el logro del compromiso contraído.

