Evalúan en La Habana, plan de desarrollo local

La Habana.- La marcha del programa de desarrollo local en La Habana fue evaluada por el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, quien de conjunto con las máximas autoridades de la capital visitaron centros donde se llevan a cabo esas iniciativas.

Sobre el tema, Valdés Mesa afirmó que la nueva Constitución confiere mayor autonomía a los municipios, por tanto impulsar esos proyectos es de vital importancia, pues de esos ingresos dependerá la economía de los territorios.

Resaltó que es necesario realizar un proceso de capacitación y crear una estructura desde la provincia que atienda la tarea en vínculo directo con los centros investigativos y las universidades.

La Habana cuenta actualmente con 50 proyectos de desarrollo local enfocados en la gastronomía, recreación, alimentación, tecnología, alojamiento y bienes y servicios, cifra que continuará en aumento.

