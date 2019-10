Evalúa Vicepresidente de Cuba preparación para venidera zafra

Matanzas, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, evaluó los preparativos para la zafra azucarera 2019-2020, en un encuentro con directivos de AzCuba y la Agricultura en Matanzas.

Junto a Liván Izquierdo, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, y Tania León, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, Valdés Mesa se interesó por la preparación en los centrales que producen azúcar en los municipios de Colón, Los Arabos y Calimete.

Ricardo Sánchez, director de AzCuba en Matanzas, expuso en la sede del gobierno provincial las acciones que se llevarán a cabo en función de la eficiencia industrial, y para disminuir el tiempo perdido en la próxima contienda.

Al concluir el encuentro, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recorrerá sitios de interés económico de esa occidental provincia cubana.

