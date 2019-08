Evalúa Valdés Mesa marcha de programas agrícolas en Artemisa (+Fotos)

Artemisa, Cuba. – En la producción y comercialización de más alimentos para la población, y los preparativos de la campaña de frío en Artemisa, se interesó el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa.

Durante un intercambio con directivos y productores del sector de la agricultura en ese territorio, el también miembro del Buró Político insistió en la necesidad de lograr mayor organización y control de la comercialización de productos agropecuarios.

Acompañado por Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia de Artemisa, Salvador Valdés Mesa, recorrió formas productivas en los municipios Alquízar y Güira de Melena.

Constató los avances en los programas agrícolas, y llamó a ganar en la cultura detalle en cuanto a la sustitución de importaciones y elevar las exportaciones.

