Evalúa Ramiro Valdés marcha de inversiones en Villa Clara (+FOTOS)

Villa Clara, Cuba.- El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, constató en Villa Clara los avances de las pruebas que tienen lugar en la nueva Planta Cloro Sosa de Sagua la Grande, previo a su puesta en marcha.

El también miembro del Buró Político del Partido verificó, además, los preparativos para la reconversión tecnológica de Planta Mecánica, la cual será dotada de una moderna tecnología que elevará sus actuales niveles productivos.

Durante su recorrido por Villa Clara, el Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, se interesó por los prototipos de molinos de mandíbulas creados por la denominada fábrica de fábricas, dirigidos a las industrias locales de materiales de construcción.

Asimismo, indagó por los moldes que allí se confeccionan para elaborar viguetas, losas y otros artículos, destinados a la rehabilitación de viviendas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.