Evalúa Ramiro Valdés marcha de inversiones en Villa Clara

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, evaluó en Villa Clara la marcha de las inversiones que se ejecutan en esa provincia central.

En horas de la mañana de este jueves, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros visitó la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande, donde se acomete la reconversión de la Planta Cloro Sosa.

Durante su estancia en Villa Clara, el Héroe de la República de Cuba se interesó por el estado de esa industria, donde prosiguen las pruebas de ese sistema, y se corrigen detalles en el novedoso equipamiento para su definitiva puesta en marcha.

En ese territorio central, Valdés Menéndez constató, además, los avances de las industrias locales de materiales de la construcción, el Programa de la Vivienda, y los cambios tecnológicos que tienen lugar en Planta Mecánica y el Poligráfico.

