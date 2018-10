Evalúa Inés María Chapman servicio de acueducto manzanillero

La vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros Inés María Chapman Waugh evaluó el funcionamiento del acueducto local y el abastecimiento de agua a la población manzanillera, así como el proceso de inversiones que se ejecuta en la provincia de Granma.

La también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba insistió durante el encuentro con representantes del Instituto de Recursos Hidráulicos en el territorio oriental, dirigentes políticos y gubernamentales, y de otros organismos, en la necesidad de trabajar para dar solución a las cuestiones que impiden la llegada de este líquido imprescindible a los hogares, en honor al Aniversario 150 del alzamiento en La Demajagua.

En el salón de reuniones de la casa matriz de la Empresa Pesquera de Granma (PESCAGRAN), con sede en la ciudad del Golfo, Chapman Waugh recibió la actualización sobre los nuevos recursos disponibles en la localidad para ir dando soluciones a los problemas existentes.

Entre estos una retropala, una camioneta, compresor con martillo, una moto volqueta, concretera y un grupo de equipos fundamentales para poder trabajar en el mantenimiento, explicó Antonio Rodríguez Rodríguez, titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Chapman Waugh insistió en el mantenimiento de lo realizado, chapear las áreas de la conductora, revisar el tendido eléctrico, eliminar las ilegalidades y no permitir nuevas, la protección de los equipos de bombeo con el libro de mantenimiento en mano y su monitoreo, dar seguimiento a las acciones de forma sistemática con un chequeo abierto en el que participen los delegados de las circunscripciones y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para poder resolver los problemas que afectan al pueblo.

Durante el encuentro al que asistió también Samuel Rodiles Plana, presidente del Instituto de Planificación Física en la nación, se llamó a devolver la funcionalidad a este sistema de abasto sobre la base del proyecto de explotación ya diseñado y el trabajo con compromiso, que restituya la vitalidad al acueducto manzanillero.

Tomado de Radio Granma

