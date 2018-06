Estudiantes sostienen encuentro con presidente cubano

Bayamo, Cuba.- A defender la unidad, ser profesionales integrales y estar listos para cumplir cualquier misión, llamó el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, a estudiantes universitarios y de la Enseñanza Media en Granma.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sostuvo un intercambio con estudiantes en la Escuela Pedagógica de formación de maestros Rubén Bravo, de Bayamo, y reiteró que en las nuevas generaciones descansa el futuro de Cuba y la Revolución.

Reiteró que se acrecienta el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sus campañas mediáticas, dirigidas en especial a los jóvenes, y los convocó a fortalecer su formación ideológica y defender al país en Internet.

Al salir de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo, de Bayamo, el mandatario cubano saludos a cientos de vecinos del Reparto Jesús Menéndez, que le esperaban para congratularlo y agradecerle su visita a Granma.

