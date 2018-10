Estudiantes opinan

Con madurez y disciplina, los estudiantes del Instituto Politécnico Antonio Guiteras Holmes, del capitalino municipio de Plaza de la Revolución, debatieron el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Los presentes concordaron en la importancia de mantener las conquistas y continuar el legado de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, muy bien expuesto, a su decir, en el preámbulo del texto.

El tema de la ciudadanía fue otro de los acápites debatidos, al respecto William Zamora valoró de positivo el cambio que establece la posibilidad de adquirir otra sin perder nunca la cubana.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.