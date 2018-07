Estudiantes cienfuegueros a Congreso Universitario

La delegación cienfueguera al IX Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, está compuesta por 18 miembros de dos planteles educacionales, con el objetivo de exponer las inquietudes de ese universo.

Marian Figueredo, presidenta de la FEU en la Universidad, afirmó que en la magna cita destacarán la participación en eventos nacionales e internacionales, y al Premio al Mérito Científico, y lograr el funcionamiento de las brigadas como célula fundamental.

Subrayó que el Congreso de la FEU tiene como lema central El papel de los universitarios cubanos como dignos herederos de nuestras luchas y las tradiciones patrias, imbuidos en el legado de la generación histórica de la Revolución.

Más de 400 delegados de los centros universitarios del país, asistirán al cónclave que sesionará desde el viernes y hasta el domingo en el Palacio de las Convenciones.

