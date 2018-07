Este domingo Asamblea IX Congreso de los CDR en La Habana

Inspirados en el legado inmortal del fundador de la organización el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la Habana efectuaran este domingo la Asamblea Provincial IX Congreso que tendrá por sede el teatro del Ministerio de Energía y Minas.

A la cita asistirán 250 delegados quienes debatirán como mejorar el quehacer de la mayor organización cederista a las puertas de su congreso previsto a celebrarse los días 26 ,27y 28 de septiembre venidero en el Palacio de Convenciones de la Habana.

Durante la Asamblea cederista se dará a conocer la nueva Dirección Provincial de los CDR, y la delegación capitalina al magno evento de los cederistas del país.

Vladimir Sauri Bermúdez, coordinador provincial de los CDR en la capital aseguro que con la realización de la Asamblea Provincial la habana concluye la sexta etapa del proceso orgánico que ha estado realizando la organización cederista en los 15 municipios habaneros.

Tomado de Nos une el barrio

