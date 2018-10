Estados miembros de la ONU están en contra del bloqueo a Cuba

La presidenta de la Asamblea General de la ONU en su 73 período de sesiones, María Fernanda Espinosa, afirmó que casi la mayoría de los Estados miembros se pronunciaron en contra del bloqueo a Cuba.

En sus intervenciones en el debate general, que comenzó el 25 de septiembre y concluyó este lunes, muchos hablaron de ese cerco y creo que esta es la casa para tratar temas de esa naturaleza, señaló.

Nuevamente este mes se realizará en la Asamblea la votación sobre la resolución que pide el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, y es evidente que esa política preocupa en la ONU, precisó.

Varios jefes de Estado y de Gobierno se refirieron particularmente a la situación de Cuba y los efectos nocivos de esa política hostil en ese pueblo, rememoró.

