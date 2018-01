Escultura en bronce inmortaliza a la legendaria bailarina Alicia Alonso (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Desde este Primero de Enero -aniversario 59 del triunfo de la Revolución- el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso exhibe una escultura en bronce que inmortaliza a la legendaria bailarina, develada en su presencia junto al primer Vicepresidente cubano, Miguel Díaz Canel.

Instalada en el vestíbulo de los salones de la histórica edificación, la obra figurativa -creada por José Villa Soberón y Gabriel Cisneros- representa a Alicia Alonso en el primer acto del ballet Giselle, un personaje que cobró nueva vida cuando ello lo hizo propio.

Eusebio Leal, Historiador de La Habana, expresó que éste es el homenaje de la nación cubana a una de sus hijas más destacadas, mujer excepcional que llevó su arte al más alto nivel posible.

Elogió la vocación heroica de una artista que contribuyó a modelar la escuela cubana de ballet y siempre ha tenido como su distinción más gloriosa la Orden José Martí que Fidel le entregó.

Arte y revolución

Como ya ha hecho tradición, el Ballet Nacional de Cuba dedicó su primera función del año en la sala García Lorca al cumpleaños de la Revolución, con la puesta en escena de Don Quijote protagonizada por Anette Delgado y Joel Carreño.

Alicia Alonso, presidenta del jurado, entregó el Premio Anual del Gran Teatro de La Habana a Danza Contemporánea de Cuba por su sobresaliente trayectoria por más de cincuenta años y cuyo director, Miguel Iglesias, ratificó la voluntad de la compañía de seguir siendo uno de los pilares de la cultura cubana.

En el libro de honor fueron inscritos el concierto por el Día Internacional de Jazz, el recital del cantante y compositor Rufus Wainwright y la cantata escénica Carmina Burana.

Fotos tomadas de Cubadebate

