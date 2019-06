Escritores y artistas en defensa de la identidad nacional

El IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, constituirá el cierre de un proceso amplio, plural y diverso, caracterizado por importantes análisis en torno a los procesos culturales del país, a la vez que punto de partida para una nueva etapa de trabajo, afirmó el Director de Comunicación e Imagen de la organización, Rubiel García.

Subrayó que la cita, del 28 al 30 de junio, ratifica el compromiso de los intelectuales con la defensa de la identidad nacional, como antídoto ante la oleada neocolonizadora que intentan imponernos.

Rubiel García, resumió el proceso previo al Congreso, que permitió identificar fortalezas y debilidades, y evidenció la utilidad de la UNEAC en el ejercicio de pensamiento al interior de la cultura.

Las asambleas -dijo- insistieron en la necesidad de enfrentar la mediocridad, mal gusto y agresiones al bien público.

El Director de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, Rubiel García, detalló que el Congreso de la organización abordará, en comisiones, temas como «creación artística y relación con las instituciones», «proyección social de la cultura», y «enseñanza artística y relación con los jóvenes creadores».

El Presidente de la Sección de Música de la UNEAC, Guido López, significó que, a partir de los análisis en los territorios, escritores y artistas, llegan a su Congreso con un diagnóstico muy completo de las dificultades a superar.

Corina Mestre, al frente de la Comisión de enseñanza artística y relación con los jóvenes creadores, insistió en la importancia de promover desde las escuelas una cultura del saber.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.