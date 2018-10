Envía Raúl Castro ofrenda floral para homenajear a Céspedes

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, envió una ofrenda floral que fue depositada en el monumento al Padre de la Patria en la capitalina Plaza de Armas, a un día de cumplirse el aniversario 150 del inicio de las guerras de independencia.

Otros homenajes a Carlos Manuel de Céspedes fueron enviados por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; la Cancillería cubana; distintos ministerios; la Central de Trabajadores de Cuba y los jóvenes.

Para conmemorar la efeméride, se desarrollaron diversas actividades, entre las que se incluyen la Gala artística : Un mismo sacrificio una misma Revolución Victoriosa, en la ciudad de Manzanillo, acampadas en sitios históricos de Granma, y un twitazo dedicada a la fecha.

El levantamiento del 10 de octubre de 1868 en Cuba, protagonizado por Céspedes, marcó el inicio de las luchas independentistas contra el colonialismo español y del proceso revolucionario cubano.

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.