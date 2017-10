Envía Raúl carta de reconocimiento al Centro de Estudios Martianos

La Habana, Cuba. – La viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado, dio lectura a un mensaje enviado por el presidente cubano, Raúl Castro, al Centro de Estudios Martianos, a propósito de celebrarse este viernes el Día de la Cultura Nacional y de cumplirse en julio pasado el aniversario cuarenta de esa institución.

En la misiva, Raúl expresó sus felicitaciones a todos aquellos que desde el mencionado Centro han puesto su empeño durante las últimas cuatro décadas en el estudio y difusión de la obra del Héroe Nacional de Cuba.

Agregó que el pensamiento y el ejemplo de José Martí nos siguen guiando, al igual que en el asalto al cuartel Moncada en 1953 y en cada una de las batallas libradas por nuestro pueblo.

Señaló Raúl que mucho ha contribuido el Centro de Estudios Martianos a extender entre los cubanos una comprensión cabal y más profunda del legado del Apóstol.

