Envía Presidente de la República Centroafricana mensaje a Díaz-Canel

Faustin-Archange Touadéra, Presidente de la República Centroafricana, envió un cálido saludo a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Expresamos nuestra confianza en los resultados de la gestión de Díaz-Canel para dar continuidad a la Revolución iniciada el primero de enero de 1959 , refleja el mensaje transmitido.

Aprovechó la ocasión para congratular al jefe de Estado y de Gobierno de la Isla en un encuentro en Bangui, la capital centroafricana, con su embajador Marcelo Caballero, en ocasión de la despedida al cumplir su misión en ese país del África Central.

Caballero le ofreció detalles sobre las consecuencias del bloqueo impuesto por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, en tanto Touadéra reiteró el tradicional apoyo centroafricano al levantamiento de esa agresiva política.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.