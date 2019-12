Envía Canciller de Cuba condolencias por accidente de aviación en Kazajistán

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, envió sus condolencias al pueblo y gobierno de Kazajistán, por los fallecidos y lesionados en el accidente de aviación ocurrido este viernes en ese país asiático, en el que perdieron la vida 12 pasajeros.

Nuestras condolencias al pueblo y gobierno de Kazajistán, por las pérdidas de vidas humanas tras accidente aéreo ocurrido en Almaty, escribió el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en su cuenta de Twitter.

El accidente ocurrió cuando la aeronave con 98 personas a bordo, se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán.

Reportes de la prensa internacional señalan que el avión se dirigía hacia Nursultán, la capital del país, cuando se precipitó contra un edificio cercano y una valla perimetral de concreto que forma parte del aeropuerto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.