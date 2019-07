Entregan a Raúl réplica de la Campana de Demajagua

Bayamo, Cuba. – La Réplica de la Campana de la Demajagua, símbolo de Granma se le confirió al General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Comité Central, en sesión solemne de la Asamblea del Poder Popular a la que asistió el presidente Miguel Díaz Canel.

En nombre de Raúl recibió el estímulo José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central. Declararon Hijos Ilustres de Granma al Comandante de la Revolución Guillermo García, al Vicealmirante Julio César Gandarilla, Ministro del Interior, y a Wilfredo Pachi Naranjo, director de la Original de Manzanillo

Se proclamó Hijo Adoptivo al General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa, Viceministro de las FAR. La Distinción Del Esfuerzo la Victoria la recibieron el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra, Ministro de las FAR, la General de Brigada Teté Puebla, el científico Jorge Berlanga, el pitcher Lázaro Blanco y Lorenso Pérez, atleta paralímpico.

El presidente Miguel Díaz Canel, fue aclamado por cientos de bayameses al visitar obras sociales concluidas en la capital de Granma, a propósito de celebrarse este viernes 66 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes.

Díaz Canel, se sintió estimulado por el remozamiento de El Beisbolito y un campo de futbol en el barrio conocido por Las Caobas, estuvo en la Fonda Integral El Tuxpan y en el Centro Comercial Siboney del barrio homónimo.

En áreas de la Plaza de la Revolución de Bayamo, el mandatario visitó el Cine Céspedes, dotado de nueva tecnología y reparado de manera integral, y en el Palacio de Computación y Electrónica.

Al 26 de Julio se dedicó en Bayamo la develación de la escultura moldeada en Cera de Carilda Oliver, en el Museo de esa especialidad, y se canceló una reedición postal alegórica al Día de la Rebeldía Nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.