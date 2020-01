Enero en las apetencias de Estados Unidos contra Cuba

La Habana, Cuba. – Enero resulta un mes de acontecimientos que explican las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en particular el ensañamiento que hoy aplica Washington contra la isla, pues un primero fue el triunfo revolucionario.

La historia marca, en igual día, de 1899, el inicio de la primera ocupación militar estadounidense tras la guerra hispano-cubano-estadounidense, y un primero también pero del 1991, Martí, publicaba en Nueva York su ensayo titulado Nuestra América.

Otros eneros: Estados Unidos rompe relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961; en 1895 fracasa el plan de la Fernandina; y 66 años después cae en el Malecón habanero el águila imperial del Maine.

Al inicio de este enero, la Casa Blanca “castigó” al ministro de las Fuerzas Armadas, el general de cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintra Frías, a no poder ingresar al país norteño y no hay que descartar que venga por más.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.