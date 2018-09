Encuentro de solidaridad por la unidad de los pueblos

El Encuentro de Solidaridad por la Unidad y la Integración de los Pueblos se realizó en el hotel Palco con la presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer Cabrera.

El evento forma parte de las actividades por el Noveno Congreso de los Comités de Defensa y asisten también el coordinador nacional de los CDR Carlos Rafael Miranda y el Héroe de la República de Cuba Fernando Gonzalez Llord.

Representes de movimientos solidarios de unos diez países, del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba y estudiantes extranjeros que se superan en esta Isla participan en el evento.

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González destacó la necesidad de fortalecer la unidad e integración ante la política imperial que trata de dominar al mundo.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.