Encuentro fraternal entre jóvenes cubanos y vietnamitas (+Fotos)

Con la presencia del Segundo Secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura se desarrolla en La Habana el encuentro de solidaridad entre jóvenes cubanos y vietnamitas.

El intercambio fraternal acontece en el contexto de la visita oficial a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nguyen Phu Trong.

La primera secretaria de la UJC, Susely Morfa y Le Quoc Phong, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh ratificaron el compromiso de mantener los fuertes lazos de histórica hermandad, solidaridad y colaboración que siempre han caracterizado las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre ambos países.

Al encuentro también asiste la vicepresidenta del Parlamento y miembro del Buró Político del Partido de Vietnam, Tong Thi Hong y el Ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto presenta el libro Hasta siempre Fidel.

