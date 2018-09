Encuentro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel con presidenta de Asamblea General de la ONU y líderes mundiales

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó con la titular de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, sobre el firme compromiso con el multilateralismo, resaltó hoy la alta funcionaria.

Qué placer recibir a mi querido amigo el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba y su canciller Bruno Rodríguez Parilla en mi oficina en Naciones Unidas, escribió en Twitter la primera presidenta latinoamericana del mayor órgano de la ONU.

“Hablamos sobre la importancia de fortalecer la cooperación sur-sur y nuestro firme compromiso con el multilateralismo”, destacó sobre el encuentro sostenido este jueves.

La víspera, al intervenir en el debate de alto nivel de la Asamblea General, el presidente de Cuba manifestó que el multilateralismo constituye un requerimiento para garantizar la convivencia pacífica, preservar la paz y encontrar soluciones duraderas a los problemas sistémicos.

Alertó que, por el contrario, el uso de la amenaza y la fuerza, el unilateralismo, las presiones, represalias y sanciones, que caracterizan de modo cada vez más frecuente la conducta y la retórica del actual Gobierno estadounidense, plantean enormes desafíos y amenazas dentro de las propias Naciones Unidas.

¿Por qué no acabamos de concretar el prometido fortalecimiento de la Asamblea General como principal órgano de deliberación, decisión y representación?, interrogó el gobernante caribeño.

El diálogo con la presidenta de la Asamblea General ocurrió en el contexto de la primera participación del mandatario cubano en ese foro, donde ha desarrollado una amplia agenda con numerosas reuniones bilaterales.

Como parte de sus más de 20 encuentros bilaterales celebrados en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Naciones Unidas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conversó este jueves con el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc.

La reunión resultó propicia para abordar las relaciones entre dos países, cuya sólida amistad a nivel de pueblos y gobiernos tiene una larga historia.

Hace dos días, el gobernante cubano reiteró las condolencias a Vietnam por el reciente deceso de su homólogo de ese país asiático, Tran Dai Quang.

Igualmente sostuvo encuentros con el primer ministro de Lesoto, Motsoahae Thomas Thabane, y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Epsy Campbell.

Con ambos países, Lesoto y Costa Rica, la isla caribeña mantiene un amplio programa de colaboración en áreas como la educación y la salud.

En Lesoto, brigadas de médicos cubanos brindan atención en las comunidades y un grupo de jóvenes de ese reino africano reciben educación en la Mayor de las Antillas.

Autoridades de Cuba y Costa Rica también coinciden en que este es un buen momento de las relaciones diplomáticas y existe un creciente interés de ambas partes por fortalecerlas en áreas como ciencia y tecnología, salud y deporte, entre otras.

Desde su llegada a la ciudad de Nueva York el pasado domingo para asistir a las actividades del mayor órgano de la ONU, Díaz-Canel sostuvo más de una veintena de encuentros bilaterales, pronunció varios discursos y dialogó con norteamericanos interesados en el acercamiento al país caribeño.

Asimismo, en el debate de alto nivel de la Asamblea General, a donde el dignatario aseguró que llevaba la voz de la isla, varias naciones expresaron el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de 55 años.

