Encuentro académico sobre Política Exterior Cuba – Estados Unidos

Con la participación de 200 académicos tiene lugar, desde este miércoles y hasta el viernes en La Habana, la XVII edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América.

En declaraciones a la prensa, el Director General de Estados Unidos de nuestra Cancillería, Carlos Fernández de Cossío, dijo que el encuentro analiza cada año la marcha de las relaciones, y en esta ocasión profundiza en las elecciones de medio término en la nación norteña y la administración de Donald Trump.

Sobre la importancia del evento en medio del complejo escenario de los nexos bilaterales, Cossío señaló que la retórica de quienes se oponen a las relaciones se basa en una alta dosis de manipulación.

Sobre la XVII edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América, el profesor Philip Brenner, participante por la nación norteña, expresó a la prensa que la cita constituye una forma para que ambos países se entiendan mutuamente.

Estados Unidos se beneficia mucho del intercambio académico y científico con Cuba, y también la Mayor Isla de las Antillas del contacto con sus contrapartes norteamericanas , dijo.

Brenner mencionó la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón y el Heberprot P, este último uno de los medicamentos más efectivos a nivel mundial para la terapia de la úlcera del pie diabético.

La XVII edición de la Serie de Conversaciones Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América transcurre hasta el viernes en el capitalino Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa.

