Encabezó Esteban Lazo conmemoración matancera por el 26 de Julio

Matanzas, Cuba. – Al homenaje por el aniversario 66 de la Gesta del Moncada en el municipio matancero de Pedro Betancourt, asistió el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano.

Lazo dialogó con el pueblo de ese municipio eminentemente agrícola y los llamó a ser cada día más productivos. También visitó la farmacia principal y el tribunal popular municipal recientemente remozados, además de acudir a un juego de pelota en el estadio Rubén Aldama.

Liván Izquierdo, primer secretario del Partido en el territorio, llamó a sus compatriotas a trabajar para hacer de Matanzas un bastión productivo del país en la Jornada del Moncada.

En la celebración moncadista militantes de la Juventud y el Partido recibieron sus carnets, entregaron diplomas a trabajadores destacados y la Distinción 23 de Agosto a dos federadas.

