Encabezó Díaz-Canel visita gubernamental a Mayabeque

Mayabeque, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto al Consejo de Ministros, realizó este jueves una visita gubernamental a Mayabeque que inició por el Centro de recría de cerdos criollos de capa oscura, ubicado en el municipio de Santa Cruz del Norte.

Posteriormente, la visita gubernamental recorrió el complejo productivo Ronera, Fábrica de Refresco y planta de producción de levadura, donde examinaron el proceso inversionista de las tres plantas y sus perspectivas de desarrollo.

Díaz-Canel también llegó a hasta la fábrica de losas de cerámica Sanving en el poblado de Hershey, donde dejó su firma en dos losas de buena calidad, muestra de las producciones de la empresa mixta con Vietnam, a partir del uso de la arcilla nacional.

En la visita gubernamental a Mayabeque el equipo de gobierno pone su mirada en sectores estratégicos para el desarrollo económico del territorio.

