Encabeza Machado Ventura asamblea campesina en Jagüey Grande

Jagüey Grande, Cuba. – Cómo potenciar la producción de alimentos, el autoabastecimiento municipal y el trabajo conjunto con otras organizaciones, así como las alternativas para producir más en tiempos en que se recrudece el bloqueo contra Cuba centraron el debate en la Asamblea de Balance previa al XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el municipio de Jagüey Grande.

Presidieron el encuentro José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rafael Santiesteban Pozo, presidente nacional de la ANAP y Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en Matanzas.

Machado Ventura señaló como prioridad en el funcionamiento de la ANAP, la incorporación de las mujeres y el trabajo de lo jóvenes en las cooperativas. Asimismo,destacó la importancia de la producción de alimento animal para sustituir importaciones y el intercalamiento de cultivos que permite el aprovechamiento de la tierra.

En la cita eligieron a los delegados a la Asamblea Provincial, los precandidatos a miembros del Comité Nacional, los delegados al XII Congreso, los miembros del buró municipal y ratificaron a Yunior Muchuli Fernández como su presidente.

El municipio Jagüey Grande destaca por la producción de miel, el programa de cultivos varios y el intercalamiento de las plantaciones, por lo que constituye un polo productivo de importancia para la economía del país.

