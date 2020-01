Encabeza Díaz-Canel visita gubernamental a Sancti Spíritus

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabeza una visita gubernamental a Sancti Spíritus que inicia hoy, acompañado del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, viceprimeros ministros y ministros.

El mandatario cubano escribió en su cuenta en Twitter: Vamos camino a Sancti Espíritus para realizar visita del Consejo de Ministros. Somos Cuba, Somos continuidad.

La segunda visita gubernamental a Sancti Spíritus revisará el avance de las medidas desde la anterior y su continuidad en el 2020, conectando las estrategias del gobierno central con las soluciones a los problemas en los territorios.

Según especialistas, las actividades económicas más importantes de ese territorio central son la agricultura -tabaco, arroz, café, cacao, caña de azúcar, cítricos y hortalizas, así como la pesca, la minería –petróleo, yeso y sal gema, la ganadería vacuna y las refinerías de azúcar.

