Encabeza Díaz-Canel visita gubernamental a Las Tunas

Las Tunas, Cuba .- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluye hoy la segunda visita gubernamental a Las Tunas, donde chequea prioridades del país.

El recorrido inició por el integral porcino El Bleo, en el municipio de Majibacoa, donde se concluyen inversiones en naves para llegar este año a unas 9 mil cabezas, como parte de la producción de alimentos destinada al pueblo.

Díaz-Canel llamó en el Central Majibacoa a la eficiencia en la zafra, aporte a la generación eléctrica, mejorar salarios en aras de estabilidad de la fuerza laboral y concretar los proyectos pendientes de exportación de cera y tableros.

También declaró el presidente cubano que en la provincia de Las Tunas se puede desarrollar la fabricación de azúcar y sus derivados, a partir de asegurar bien cada contienda con buenas reparaciones, altos rendimientos y la recuperación cañera.

En el Combinado de materiales de construcción en la localidad de Becerra, en Las Tunas, comprobó Díaz-Canel el valor de diversos surtidos en el Programa de la Vivienda.

En diálogo con trabajadores de la fábrica de Estructuras Metálicas, que respalda obras como las de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, exhortó a emitir criterios acerca de cómo exportar más durante su participación en las asambleas de análisis del plan económico del año.

También visitó Díaz-Canel la Empresa de Producciones Metálicas DURALMET de Las Tunas, y en el recorrido de la visita de trabajo lo acompañó el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.

El presidente cubano departió con profesores y estudiantes de la escuela profesional de arte El Cucalambé, y en el libro de visitantes instó a seguir potenciando desde la cultura los más genuinos y auténticos valores.

