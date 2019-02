La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabeza hoy una visita de gobierno a Mayabeque, donde revisará la marcha de obras y programas sociales y económicos.

Los recorridos del mandatario cubano por el territorio nacional han sido una prioridad en su agenda desde que asumiera la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros, en abril del año pasado.

Acompañado por el primer vicepresidente, Salvador Valdés, y los ministros, Díaz-Canel ya visitó las quince provincias del país, por lo que pudiera decirse que se trata ahora de acciones de seguimiento, donde el diálogo con la población y las discusiones sobre los planes de la economía y el desarrollo territorial sobresalen entre las actividades.

Este miércoles, al intervenir en el balance del Ministerio de Economía y Planificación, Díaz-Canel destacó la utilidad de esas visitas y la identificación de potencialidades en los territorios

