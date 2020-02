Encabeza Díaz-Canel segunda jornada de Visita Gubernamental a Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza la segunda jornada de la visita gubernamental a Cienfuegos con un análisis de la producción alimentaria y autoabastecimiento en los municipios de Cruces y Rodas.

Las autoridades de esos territorios explicaron en la reunión, dirigida por el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, que prevén lograr las 30 libras per cápita mensuales de viandas y 5 kilogramos de proteína animal.

Otros temas en la agenda gubernamental en la Perla del Sur son priorizar los recursos a los más eficientes y el uso de energías renovables.

Esos encuentros responden a la dinámica de conectar al gobierno local con las estrategias de la nación en el propósito de pensar como país, y entre los objetivos a evaluar están los indicadores económicos y sociales, el intercambio con el pueblo y la solución de problemas.

El análisis del programa de autoabastecimiento municipal en Cienfuegos abrió la segunda jornada de trabajo de la visita gubernamental a ese territorio, encabezada por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel.

Conduce el encuentro el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, quien señaló que los municipios Cruces y Rodas no alcanzan la media productiva de la provincia y se plantea la necesidad de involucrar a todos los productores privados y estales.

En el análisis participan las principales autoridades políticas y gubernamentales cienfuegueras, así como los viceprimeros ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y Jorge Luis Tapia Fonseca.

También la viceprimera ministra Inés María Chapman intercambió con el grupo de enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, con el que insistió en divulgar en las redes sociales las regulaciones urbanas y las buenas prácticas.

