Enarbolar en alto la bandera del decoro

La Habana, Cuba.- En el Museo de la Revolución, histórico lugar que hace 61 años fuera uno de los escenarios de las acciones del 13 de marzo, los jóvenes rindieron tributo al Presidente de Honor de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), José Antonio Echeverría y sus compañeros, caí­dos en la lucha por la libertad de la Patria.

En el acto, al que asistieron el Comandante Faure Chomón, combatiente del Directorio Revolucionario, así como dirigentes de organizaciones polí­ticas, se destacó que el ejemplo de esos jóvenes nos guiará cada día en las nuevas batallas.

El presidente de la FEU, Raúl Alejandro Palmero, dijo que a 61 años de aquel hecho, las aulas no son centros de conspiración política sino de producción cientí­fica.

Recalcó que la Carta de México sigue siendo un grito de guerra, y constituye el peso de no romper el compromiso con Fidel, Raúl y la Revolución.

