En Sochi, Cuba y Vietnam estrechan lazos de hermandad

Sochi, Rusia. – En el contexto del XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, las delegaciones de Cuba y Vietnam, sostuvieron hoy en la ciudad rusa de Sochi un especial encuentro de solidaridad lleno de ideas, alegrìa, mùsica y baile.

El Primer Secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de Vietnam, Le Quoc Phong, reconoció el esfuerzo que realizan los jóvenes cubanos bajo el liderazgo del Partido Comunista para apoyar el desarrollo del país.

Aseguró que no existe ninguna persona en el mundo que haya dejado su huella y sentimiento en el pueblo vietnamita como lo hizo Fidel, y dijo que en estos días ha podido sentir el fuego de Cuba en el Festival.

La primera secretaria de la UJC de la Isla, Susely Morfa, refirió que en la cita juvenil Cuba y Vietnam se unen para seguir reafirmando la posición revolucionaria y socialista y siendo fieles a nuestra historia.

